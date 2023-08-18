Бывший голкипер Севильи Ясин Буну подписал контракт с Аль-Хилялем, в составе которого выступает Неймар.

Аль-Хиляль из Саудовской Аравии объявил о подписании марокканского голкипера Яссина Буна из испанской Севильи. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Контракт между игроком и клубом рассчитан на три года – до лета 2026 года. Финансовые аспекты личного контракта Буну не сообщается.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 19 миллионов евро + 2 миллиона бонусов

Буну является одним из главных героев успеха сборной Марокко по футболу на ЧМ-2022. Со своей национальной командой он вышел в полуфинал Мундиаля в Катаре, пропустив 5 голов в 6 матчах.

Напомним, в сезоне 2022/23 Яссин Буну провел 36 матчей по Севилью, в которых пропустил 60 мячей.

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