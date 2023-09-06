"Вершкові" після травми Тібо Куртуа намагалися підписати марокканського воротаря. Втім, угоду Реал не зміг завершити. Буну пояснив, що стало на заваді переходу до мадридців.

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"Так, у мене була пропозиція від Реала – я був пріоритетом. Кубок Африки ускладнив ситуацію, тому угода провалилася", – цитує голкіпера Фабріціо Романо.

Ясін Буну запам'ятався своєю чудовою грою на чемпіонаті світу в Катарі, де його команда вперше в історії пройшла в півфінал. Влітку марокканець перейшов з Севільї у Аль-Хіляль, де буде грати разом з Неймаром.

Слід зауважити, що Кубок Африки в поточному сезоні стартує з 13 січня 2024 року.

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