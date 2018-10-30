"Я был для Переса лишь частью бизнес-отношений", – откровенные признания Роналду

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду вспомнил свое мадридское прошлое и отношения с президентом Реала Флорентино Пересом.

"Перес никогда не смотрел на меня иначе, чем как на часть бизнес-отношений. Вещи, которые он мне говорил, не были от сердца. У меня много достижений в Реале и много замечательных моментов с ценными партнерами, которых я всегда буду помнить.

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Я всегда буду помнить фанатов, но после девяти лет настало время перемен и время перейти в другой клуб.

Я чувствовал внутри клуба, особенно от президента, что они меня больше не воспринимают так, как это было после моего перехода. Президент смотрел, не был ли я больше незаменимым для них", – сказал Роналду France Football.

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