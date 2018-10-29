"Я був для Переса лише частиною бізнес-стосунків", – відверті зізнання Роналду

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду пригадав своє мадридське минуле та стосунки з президентом Реала Флорентіно Пересом.

"Перес ніколи не дивився на мене інакше, ніж як на частину бізнес-стосунків. Речі, які він мені говорив, не були від серця. У мене багато досягнень у Реалі і багато чудових моментів з цінними партнерами, яких я завжди пам'ятатиму.

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Я завжди пам'ятатиму фанатів, але після дев'яти років настав час змін і час перейти в інший клуб.

Я відчував усередині клубу, особливо від президента, що вони мене більше не сприймають так, як це було після мого переходу. Президент дивився, чи я більше не був незамінним для них", – сказав Роналду France Football.

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