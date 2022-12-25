"Я много слышал и читал интервью на тему того, что зимний чемпионат мира дает большую нагрузку на футболистов. У всех есть травмы, и многие мировые звезды не поехали на чемпионат мира. Это очень большая нагрузка.

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Игроки – не работы. Я не думаю, что зимний чемпионат мира пошел на пользу. Команды не думали ни о здоровье футболистов, ни о качестве футбола. Если бы я принимал решение, то такого не сделал бы. Однако решение принимает ФИФА, а ты должен подстраиваться. Однако эти чрезвычайные нагрузки, отражающиеся в травмах, – это факт, а не только мое мнение", – резюмировал Йовичевич в интервью пресс-службе Шахтера.

Заметим, что УПЛ впервые за 24 года не делегировала ни одного игрока на Мундиаль, поэтому у отечественных клубов не было непосредственных кадровых проблем из-за ЧМ-2022.

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