"Я багато чув і читав інтерв’ю на тему того, що зимовий чемпіонат світу дає велике навантаження на футболістів. У всіх є травми, і багато світових зірок не поїхали на чемпіонат світу. Це дуже велике навантаження.

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Гравці – не роботи. Я не думаю, що зимовий чемпіонат світу пішов на користь. Команди не думали ні про здоров’я футболістів, ні про якість футболу. Якби я ухвалював рішення, то такого б не зробив. Однак рішення ухвалює ФІФА, а ти мусиш підлаштовуватись. Проте ці надзвичайні навантаження, які відбиваються в травмах, – це факт, а не лише моя думка", – резюмував Йовічевіч в інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

Зауважимо, що УПЛ вперше за 24 роки не делегувала жодного гравця на Мундіаль, тому вітчизняні клуби не мали безпосередніх кадрових проблем через ЧС-2022.

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