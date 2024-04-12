Полузащитник Реала Сосьедад и сборной России Арсен Захарян пытается усидеть на двух стульях.

– Как вы оцениваете ситуацию в своей стране, слушая новости ежедневно?

– Это очень тяжелая ситуация, но, к сожалению, ничего не могу сделать. Вот почему я должен сосредоточиться на том, что я могу делать, а именно играть в футбол и делать это хорошо. Это должен быть мой вклад.

– Какие новости вы хотели бы услышать?

– Я бы хотел окончания войны, чтобы наконец наступил мир и чтобы все жили нормально.

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– Какой была ваша собственная история, история ваших родителей?

– Да, война тоже вошла в мою жизнь. Моим родителям пришлось бежать со своей родины, Армении, когда началась война с Азербайджаном.

– Вы чувствуете себя больше армянином или русским?

– Я родился в России и все, чего я достиг, было в России, поэтому я думаю как русский и идентифицирую себя с Россией. Но в то же время я и армянин.

– Были ли у вас в эти месяцы проблемы из-за вашего происхождения?

– Нет, правда в том, что я не имел никаких проблем.

– Военная служба в России является обязательной, нужно ли вам ее проходить?

– Нет, потому что я учусь на спортивного менеджера в российском университете, а в России те, кто учится по этой специальности, освобождаются от военной службы, – выкручивался Захарян в интервью Mundo Deportivo.

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