Півзахисник Реала Сосьєдад і збірної Росії Арсен Захарян намагається всидіти на двох стільцях.

– Як ви оцінюєте ситуацію у своїй країні, слухаючи новини щодня?

– Це дуже важка ситуація, але, на жаль, нічого не можу зробити. Ось чому я маю зосередитися на тому, що я можу робити, а саме грати у футбол і робити це добре. Це має бути мій внесок.

– Які новини ви хотіли б почути?

– Я б хотів закінчення війни, щоб нарешті настав мир і щоб усі жили нормально.

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– Якою була ваша власна історія, історія ваших батьків?

– Так, війна теж увійшла до мого життя. Моїм батькам довелося тікати зі своєї батьківщини, Вірменії, коли розпочалася війна з Азербайджаном.

– Ви почуваєтеся більше вірменином чи росіянином?

– Я народився в Росії і все, чого я досяг, було в Росії, тому я думаю як росіянин та ідентифікую себе з Росією. Але водночас я і вірменин.

– Чи були у вас у ці місяці проблеми через ваше походження?

– Ні, правда в тому, що я не мав жодних проблем.

– Військова служба в Росії є обов'язковою, чи потрібно вам її проходити?

– Ні, тому що я навчаюсь на спортивного менеджера в російському університеті, а в Росії ті, хто навчається за цією спеціальністю, звільняються від військової служби, – викручувався Захарян в інтерв'ю Mundo Deportivo.

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