"Я б хотів закінчення війни, але...": росіянин з топ-чемпіонату осоромився у фірмовому стилі
Півзахисник Реала Сосьєдад і збірної Росії Арсен Захарян намагається всидіти на двох стільцях.
– Як ви оцінюєте ситуацію у своїй країні, слухаючи новини щодня?
– Це дуже важка ситуація, але, на жаль, нічого не можу зробити. Ось чому я маю зосередитися на тому, що я можу робити, а саме грати у футбол і робити це добре. Це має бути мій внесок.
– Які новини ви хотіли б почути?
– Я б хотів закінчення війни, щоб нарешті настав мир і щоб усі жили нормально.
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– Якою була ваша власна історія, історія ваших батьків?
– Так, війна теж увійшла до мого життя. Моїм батькам довелося тікати зі своєї батьківщини, Вірменії, коли розпочалася війна з Азербайджаном.
– Ви почуваєтеся більше вірменином чи росіянином?
– Я народився в Росії і все, чого я досяг, було в Росії, тому я думаю як росіянин та ідентифікую себе з Росією. Але водночас я і вірменин.
– Чи були у вас у ці місяці проблеми через ваше походження?
– Ні, правда в тому, що я не мав жодних проблем.
– Військова служба в Росії є обов'язковою, чи потрібно вам її проходити?
– Ні, тому що я навчаюсь на спортивного менеджера в російському університеті, а в Росії ті, хто навчається за цією спеціальністю, звільняються від військової служби, – викручувався Захарян в інтерв'ю Mundo Deportivo.
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