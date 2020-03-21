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Смалийчук: Если приговорят к смертной казни, хотел бы, чтобы меня расстреливали нападающие Карпат

16:28 34 Читати українською
Смалийчук: Если приговорят к смертной казни, хотел бы, чтобы меня расстреливали нападающие Карпат
Игроки Карпат / фото: ФК Карпаты

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук оригинально высмеял нападающих львовского клуба.

"Шаблий привез в Карпаты 13 или 20 игроков, рассказывая Петру Дыминскому, что заработает на них деньги для клуба. Разве что на органы продаст этих футболистов, но не у всех все хорошо с печенью.

"Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія": Олег Смалійчук – про футбольний бізнес в умовах колапсу

Если меня когда-то приговорят к смертной казни, то последним моим желанием будет, чтобы меня расстреливали нападающие Карпат. Эти ребята даже в радугу не попадут, не то что в ворота", – отметил Смалийчук в программе ТаТоТаке.

Напомним, Смалийчук занимал должность вице-президента Карпат, но подал в отставку в прошлом году.

"Трансфер Лунина в Реал длился 2 года", – Смалийчук раскрыл резонансные детали переговоров и критично оценил роль Шаблия

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Карпаты Карпаты Олег Смалийчук Вадим Шаблий
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