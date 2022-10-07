"Відскочити не вдалося. Луческу повністю програв тактичну дуель. Я не побачив його реакції під час поєдинку. Важко сказати, чим вони займаються у тренувальному процесі. Команда виглядає просто некерованою.

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Відсутність організації гри в обороні, гравці створюють вигляд відбору м'яча, величезний брак у передачах, програні дуелі у штрафному майданчику. Немає агресії, згаслі очі майже у всіх. Про атакувальні дії взагалі промовчу. Щось відбувається усередині. Напевно, треба "перевзутися"?

Гравцям пахати не хочеться, але Попова після цієї гри я відправив би не в дубль, а торгувати картоплею на базар. Я, звичайно, перепрошую за свої емоції, але терпіти і мовчати більше немає сил", – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, саме помилка Попова за хвилину до завершення основного часу призвела до другого гола у ворота Динамо.

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