Сборная Украины в борьбе за выход на чемпионат Европы получила очень непростых соперников. О первом из них смотрите на "Футбол 24".

9 октября в немецком Франкфурте состоялась церемония жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Жребий свел украинцев с довольно непростыми соперниками. Среди прочих, за путевку на европервенство придется бороться с англичанами и итальянцами.

Авторы "Футбол 24" попотели над серией материалов о том, как сборная Украины играла против будущих соперников в прошлом. Первые в списке – итальянцы.

Напомним, "сине-желтые" в отборе к Евро-2024 попали в группу С, где их соперниками стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Результаты жеребьевки отбора Евро-2024: Украина против топ-сборных, фарт поляков и другие группы