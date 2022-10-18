Сборная Украины в борьбе за выход на чемпионат Европы получила очень непростых соперников. Об очередном из них смотрите на "Футбол 24".

В отборе на чемпионат Европы 2024 года жребий свел украинцев с довольно непростыми соперниками. Среди прочих, за путевку на европервенство придется бороться с англичанами и итальянцами. Футбол 24 продолжает вспоминать, как сборная Украины, играла против этих топ-команд. После Италии – на очереди сборная Англии, которой удалось нанести "сине-желтым" одно из самых болезненных поражений в истории. Смотрите видео на YouTube-канале Футбол 24.