Вінгер Шахтаря та збірної України Олександр Зубков лаконічно висловився про суперників у кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року.

Напередодні Класичного Зубков відповів на запитання від титульного партнера Шахтаря Parimatch Ukraine, поділившись, зокрема, і своїми думками щодо суперників відбору на Євро.

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"На Євро-2020 я вболівав за Італію. Коли вони співають гімн, ти відчуваєш їхній особливий дух. Тож мені імпонувала ця збірна. Чи зможемо поборотися з Англією та Італією за вихід з групи на Євро? Ми зробимо все можливе та віддамо всі сили, щоб зробити це", – заявив Олександр на YouTube-каналі Parimatch Ukraine.

Окрім двох європейських грандів, суперниками "синьо-жовтих" у групі С ще будуть Північна Македонія та Мальта. Відбіркові матчі розпочнуться у березні 2023-го.

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