"После игры с Металлистом 1925 игроки и тренерский штаб команды попросили остаться в столице, поэтому им пошли навстречу. Ведь учитывая, что в следующем туре на СК Днепр-1 ждет выездной поединок с Вересом, не было смысла ехать в Днепр, чтобы кататься из Киева и в Киев туда-сюда, тратя средства и время на дорогу.

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У части футболистов и у тренерского штаба в Киеве есть свое жилье, семьи, а некоторым клуб снял номера в гостинице. Да и учитывая нестабильную ситуацию по безопасности, было как раз целесообразно провести определенное количество дней в столице.

Не возникало ли у нас мыслей о смене места постоянной дислокации клуба в связи с ситуацией в Днепре? Мы не знаем, как и что будет в дальнейшем. Почему только нам задают такой вопрос, хотя опасно также и в Кривом Роге в Днепропетровской области, и в Александрии, которая находится в 150 километрах.

Да, неприятная ситуация, когда Днепр на протяжении последних двух месяцев находится в опасности, и стал как прифронтовой город. Впрочем, как бы ни было неприятно от такой обстановки, но местные жители из города не выезжают. Когда Днепр полон людей, а тут вдруг команда из города выехала – это, согласитесь, как-то глупо", – сказал Фридман в комментарии Sport.ua.

Напомним, Днепр регулярно страдает от ракетных ударов. Ранее разрушениям подверглись спортивная школа и учебно-тренировочная база СКДнипра-1.

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