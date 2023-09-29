Вратарь-легионер Александр Надь решил вернуться на родину и посвятить себя воспитанию молодежи.

Украинский голкипер Александр Надь решил повесить бутсы на гвоздь, сообщает Sport.ua.

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С февраля 2023-го он находился без клуба, однако лишь сейчас принял окончательное решение завершить выступления.

38-летний экс-голкипер уже успел трудоустроиться тренером в ужгородской ДЮСШ № 1, где и начинал заниматься футболом.

Напомним, Надь дебютировал на профессиональном уровне в Говерле в 2003 году, с которой дважды становился победителем Первой лиги (2008/09, 2011/12). В 2015-м перешел в румынский Бихор, а через год начал свой вояж Венгрией, где успел поиграть за Гонвед (дважды), Дьормот, Дебрецен и Ньиредьгазу.

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