Воротар-легіонер Олександр Надь вирішив повернутися на батьківщину і присвятити себе вихованню молоді.

Український голкіпер Олександр Надь вирішив повісити бутси на цвях, повідомляє Sport.ua.

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З лютого 2023-го він перебував без клубу, проте лише зараз ухвалив остаточне рішення завершити виступи.

38-річний екс-голкіпер вже встиг працевлаштуватися тренером в ужгородській ДЮСШ № 1, де й розпочинав займатись футболом.

Нагадаємо, Надь дебютував на професіональному рівні в Говерлі у 2003 році, з якою двічі ставав переможцем Першої ліги (2008/09, 2011/12). У 2015-му перейшов у румунський Біхор, а за рік розпочав свій вояж Угорщиною, де встиг пограти за Гонвед (двічі), Дьормот, Дебрецен та Ньїредьгазу.

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