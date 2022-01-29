"Переход Супряги в Сампдорию, безусловно, можно расценивать как очень положительное разрешение сложного вопроса – строительство карьеры молодого нападающего, одного из героев чемпионата мира U-20. Отсутствие ожидаемого прогресса в Динамо, казалось, должно было охладить интерес команд из топ-чемпионатов, однако особый интерес Супряга вызвал именно у середняков Серии А, видевших в игроке потенциал для дальнейшей перепродажи. Формула перехода – 1,5-летняя аренда с правом выкупа – это решение ряда вопросов: как финансового фейр-плей, так и спортивного – возможность проверить в топ-чемпионате украинца.

Луческу дал добро на переход Супряги в Сампдорию, – источник

Даже не сохранив прописку в Серии А, Сампдория сможет использовать украинца в Серии Б, ведь по правилам, даже не имея паспорта ЕС, игрок, вылетевший с командой в низший дивизион, может играть там. Но, конечно, все рассчитывают, что "морякам" удастся избежать понижения в классе.

В Сампдории Супряге придется работать с неординарным специалистом – Мистером Джампаоло, недавно назначенным на эту должность. Он – тренер с идеями, с умением строить тренировочный процесс, но с непростой психологией, которая, впрочем, построена на политике не давления на футболистов, а это, я думаю, сейчас удачно подойдет Владу.

Для сборной Украины этот переход также имеет большое значение – расширяется круг украинских игроков в топ-чемпионатах и, соответственно, выбор для тренера национальной сборной. Когда-то я говорил, что тот, кто поверит в Супрягу, сорвет джек-пот. Сейчас наступает то время, которое даст ответ на все вопросы, – сказал Великих в комментарии FootBoom.

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