Известный скаут – о талантах Динамо и Шахтера: Попов выглядит более готовым, чем Бондарь

Украинский скаут Алекс Великих, который работает в Кальяри, поделился мнением относительно чемпионов мира U-20 Дениса Попова и Валерия Бондаря, которые пытаются пробиться в основу своих клубов – Динамо и Шахтера соответственно.

"Попова считаю полностью готовым молодым игроком. В будущем он будет основным центральным защитником в основной сборной. Это – будущее нашего футбола, которое уже громко заявило о себе.

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По Бондарю, здесь у меня четкого понимания нет. Это неплохой игрок, но менее разнообразен. Его козыри – сила и уверенность. Как для центрбека в Италии, ему не хватает ни тактической грамотности, ни физических параметров.

Однако мир видел обладателя "Золотого мяча" – защитника в 180 сантиметров. Поэтому говорить о сантиметрах, в качестве гарантии или ее отсутствия, нельзя категорически. Считаю, игроку следует продолжать совершенствоваться технически и работать над чтением игры соперника. Попов выглядит сейчас более готовым", – подытожил Великих.

К слову, за последний месяц Попов стал незаменимым игроком в обороне Динамо и уже успел наиграть семь матчей подряд. А вот Бондарь не может похвастаться стабильным местом в старте Шахтера – Луиш Каштру выпускал молодого центрбека только в одной из последних шести игр.

Повну версію інтерв'ю з Алексом Великих читайте на "Футбол 24": "Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний