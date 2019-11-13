Відомий скаут – про талантів Динамо та Шахтаря: Попов виглядає більш готовим, ніж Бондар

Український скаут Алекс Великих, який працює в Кальярі, поділився думкою щодо чемпіонів світу U-20 Дениса Попова і Валерія Бондаря, які намагаються пробитися в основу своїх клубів – Динамо та Шахтаря відповідно.

"Попова вважаю повністю готовим молодим гравцем. Згодом він буде основним центральним оборонцем в основній збірній. Це – майбутнє нашого футболу, яке вже гучно заявило про себе.

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Щодо Бондаря, тут у мене чіткого розуміння немає. Це непоганий гравець, але менш різноманітний. Його козирі – сила та впевненість. Як для центрбека в Італії, йому не вистачає ані тактичної грамотності, ані фізичних параметрів.

Проте світ бачив володаря "Золотого м'яча" – захисника у 180 сантиметрів. Тож говорити про сантиметри, як гарантію чи її відсутність, не можна категорично. Вважаю, гравцеві слід продовжувати вдосконалюватися технічно і працювати над читанням гри суперника. Попов виглядає зараз більш готовим", – підсумував Великих.

До слова, за останній місяць Попов став незамінним гравцем в обороні Динамо і вже встиг награти сім матчів поспіль. Натомість Бондар не може похвалитися стабільним місцем у старті Шахтаря – Луїш Каштру випускав молодого центрбека лише в одній з останніх шести ігор.

Повну версію інтерв'ю з Алексом Великих читайте на "Футбол 24": "Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний