Известны полуфинальные пары Лиги конференций 2021/22
00:00 - Читати українською
Жозе Моуринью вышел на Лестер. Даже в третьем по силе еврокубке ожидаются интересные противостояния.
По итогам матчей 1/4 финала определились полуфиналисты Лиги конференций. Пары были сформированы жеребьевкой заранее:
Лестер – Рома
Фейеноорд – Марсель
Рома завершила сказку Буде-Глимта, взяв разгромом реванш. Лестер дважды обыграл ПСВ. Марсель справился с ПАОКом. Украинцы Максим Таловеров и Тарас Качараба со Славией вылетели от Фейеноорда – 4:6 по сумме двух матчей.
Первые полуфинальные поединки Лиги чемпионов состоятся 28 апреля, а ответные – 5 мая. Финал запланирован на 25 мая и состоится в Тиране.
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