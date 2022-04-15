Жозе Моуринью вышел на Лестер. Даже в третьем по силе еврокубке ожидаются интересные противостояния.

По итогам матчей 1/4 финала определились полуфиналисты Лиги конференций. Пары были сформированы жеребьевкой заранее:

Лестер – Рома

Фейеноорд – Марсель

Рома завершила сказку Буде-Глимта, взяв разгромом реванш. Лестер дважды обыграл ПСВ. Марсель справился с ПАОКом. Украинцы Максим Таловеров и Тарас Качараба со Славией вылетели от Фейеноорда – 4:6 по сумме двух матчей.

Первые полуфинальные поединки Лиги чемпионов состоятся 28 апреля, а ответные – 5 мая. Финал запланирован на 25 мая и состоится в Тиране.

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов 2021/22