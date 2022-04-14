Жозе Моурінью вийшов на Лестер. Навіть у третьому за силою єврокубку очікуються цікаві протистояння.

За підсумками матчів 1/4 фіналу визначилися півфіналісти Ліги конференцій. Пари були сформовані жеребкуванням завчасно:

Лестер – Рома

Фейєнорд – Марсель

Рома завершила казку Буде-Глімт, взявши розгромом реванш. Лестер двічі переграв ПСВ. Марсель впорався з ПАОКом. Українці Максим Таловєров і Тарас Качараба зі Славією вилетіли від Фейєнорда – 4:6 за сумою двох матчів.

Перші півфінальні поєдинки Ліги чемпіонів відбудуться 28 квітня, а матчі-відповіді – 5 травня. Фінал запланований на 25 травня і відбудеться в Тирані.

Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів 2021/22