Відомі півфінальні пари Ліги конференцій 2021/22
14 квітня 23:58 - Читать на русском
Жозе Моурінью вийшов на Лестер. Навіть у третьому за силою єврокубку очікуються цікаві протистояння.
За підсумками матчів 1/4 фіналу визначилися півфіналісти Ліги конференцій. Пари були сформовані жеребкуванням завчасно:
Лестер – Рома
Фейєнорд – Марсель
Рома завершила казку Буде-Глімт, взявши розгромом реванш. Лестер двічі переграв ПСВ. Марсель впорався з ПАОКом. Українці Максим Таловєров і Тарас Качараба зі Славією вилетіли від Фейєнорда – 4:6 за сумою двох матчів.
Перші півфінальні поєдинки Ліги чемпіонів відбудуться 28 квітня, а матчі-відповіді – 5 травня. Фінал запланований на 25 травня і відбудеться в Тирані.
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