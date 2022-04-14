ПСВ и Лестер в сверхнапряженной борьбе определили обладателя первой путевки в 1/2 финала Лиги конференций.

Лига конференций, 1/4 финала, второй матч

ПСВ – Лестер – 1:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Захави, 27 – Мэддисон, 77, Перейра, 88

После "сухой" первой встречи команды агрессивно начали второй матч. Шмейхель отразил удар Гетце с близкого расстояния, а Барнс вывалился на свидание с голкипером и пробил мимо ворот.

Размочить игру наконец-то удалось Захави. 34-летний нападающий решился на удар из очень острого угла и попал точно под дальнюю стойку. После этого ПСВ отдал инициативу Лестеру, однако англичане ничем не смогли ответить до перерыва.

Брендан Роджерс сразу решил сделать двойную замену – вместо Олбрайтона и Барнса появились Лукман и Дака. Последний упустил еще один выход один на один с Мвого. Результат принес третий "джокер" – Айозе Перес. Испанец протянул мяч вдоль лицевой линии и выкатил идеальную передачу Мэддисону. Арбитры что-то смотрели на повторе, но гол таки признали легитимным - 1:1.

Через 11 минут оборона ПСВ снова треснула, оставив Даку без присмотра в районе 11-метровой отметки. Мвого справился с ударом замбийца, но Рикардо Перейра прибежал на добивание. Лестер становится первым полуфиналистом Лиги конференций, ожидая победителя пары Буде Глимт – Рома.

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