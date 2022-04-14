У чвертьфіналі третього за силою євротурніру відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

Рома – Буде-Глімт – 4:0

Голи: Абрахам, 5, Дзаньйоло, 23, 29, 49

Славія Прага – Фейєнорд – 1:3

Голи: Траоре, 14 – Дессер, 2, 59, Сіністерра, 78

Вилучення: Качараба, 90+4 (Славія, червона картка)

ПАОК – Марсель – 0:1

Гол: Пайє, 34

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Рома у матчі з Буде-Глімт мусіла йти вперед з перших секунд – поразка у першому поєдинку (1:2) змушувала підопічних Жозе Моурінью до активних дій. План португальця спрацював: вже на 5-й хвилині Абрахам вивів "вовків" вперед, а до середини тайму норвежці "горіли" 0:3 – Дзаньйоло оформив дубль. Одразу по перерві Нікола забив втретє і шанси на успіх норвежців остаточно розсипались, як картковий будиночок.

Бойова нічия Славії та Фейєнорда (3:3) у першому матчі обіцяла захоплюючу дуель у столиці Чехії. У складі господарів з перших хвилин вийшли одразу двоє українців – Тарас Качараба та Максим Таловєров. Помилка першого біля своїх воріт призвела до гола вже на перших секундах, однак Славія ще до 15-ї хвилини відновила статус-кво.

По перерві Дессер поставив пражан у складне становище, оформивши дубль. А наприкінці матчу третій гол у ворота Славії завершив її казковий похід у цьогорічному розіграші єврокубків. Вже у доданий час знову відзначився Качараба – Тарас отримав червону картку за грубий підкат, однак на хід гри його вилучення вже ніяк не вплинуло.

Марселю у матчі-відповіді з ПАОКом цілком вистачало нічиєї (домашній поєдинок французи виграли з рахунком 2:1). Проте ще у першому таймі Пайє додав спокою уболівальникам, забивши незадовго до перерви. Цей гол став єдиним у зустрічі – далі крокують французи.

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