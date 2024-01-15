Йехезкель забил в ворота Трабзонспора в матче 20-го тура чемпионата Турции и тем самым принёс своей команде ничью (1:1). Однако Антальяспор всё равно решил выгнать его из своего состава за то, что он отпраздновал этот гол поддержкой израильских заложников в Секторе Газа. Об этом информирует ВВС. Согласно Fotomac, местная прокуратура возбудила против футболиста дело, после чего допросила его и позволила покинуть территорию страны.

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28-летний вингер, перешедший в Антальяспор в сентябре, во время празднования гола поднял забинтованную руку, где виднелась надпись "100 дней. 7/10" и звезда Давида. В воскресенье исполнилось 100 дней с тех пор, как ХАМАС начал атаковать Израиль, в результате чего погибло около 1200 человек, в основном мирных жителей. Около 240 человек оказались у террористов в заложниках, примерно 132 из них до сих пор ими удерживаются.

В ответ на эти атаки Израиль устроил бомбардировку Сектора Газа, в результате которой погибло более 23 тысяч человек. Турецкое правительство поддерживает в этом конфликте именно ХАМАС.

После 20 матчей Антальяспор занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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