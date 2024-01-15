Форвард Антальяспор Сагов Ехезкель попал в беду, выразив свое политическое мнение во время матча.

В воскресенье, 14 января, во время матча между Антальяспором и Трабзонспором (1:1) израильский игрок забил гол. Когда он праздновал свой забитый мяч, то поднял руку, на которой была повязка с надписью: "100 дней. 07/10". Таким образом Сагив Ехезкель напомнил об атаке ХАМАС на его страну.

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Как сообщает L'equipe, 28-летний футболист, который провел восемь матчей за сборную Израиля, за свой поступок был взят под стражу в воскресенье вечером. Прокуратура Анталии открыла судебное расследование против Сагива Ехезкеля. Руководство Антальяспора объявило, что исключило израильского игрока из состава, обвинив его в "действиях против ценностей нашей страны (Турции)".

Сам Сагив Ехезкель заявил, что не разжигал вражду, а хотел высказаться против войны.

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