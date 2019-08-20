toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

Коноплянка завтра приедет на медосмотр в Бешикташ, – Fanatik

20 августа 22:45 95 Читати українською
Коноплянка завтра приедет на медосмотр в Бешикташ, – Fanatik
Евгений Коноплянка / ФК Шальке

Вингер Шальке Евгений Коноплянка уже завтра, 21 августа, пройдет медосмотр в Бешикташе.

Евгений Коноплянка вскоре станет игроком Бешикташа. Президент Бешикташа Фикрет Орман договорился о переходе с вингером Шальке, сообщает Fanatik.

Бешикташ согласовал с Шальке трансфер Коноплянки, известна зарплата украинца, – турецкие СМИ

Уже завтра, 21 августа, украинец прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с "орлами". Также турецкий клуб вернет своего бывшего форварда Дженка Тосуна, который не раскрылся в Эвертоне.

Ранее сообщалось, что Коноплянка за 4 года в Бешикташе заработает 10 млн евро. Команда в сезоне 2019/20 сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Правда, турецкий журналист Эртан Сюзгюн сообщает, что "орлы" заблокировали трансфер украинского вингера.

Бешикташ активизировался в трансфере Коноплянки: улучшенное предложение, решение Шальке и возможная дата дебюта в Турции

blog_ava
"Папа, ты здесь жил?" – Роналду-младший шокирован условиями, в которых проживал его отец
20 августа
687
Теги
Трансферы Главное Украинцы за рубежом Трансферы Чемпионата Германии Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Турция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
36
мин
Олимпиакос
22:00
Краснодар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук