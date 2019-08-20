Коноплянка завтра приедет на медосмотр в Бешикташ, – Fanatik

Вингер Шальке Евгений Коноплянка уже завтра, 21 августа, пройдет медосмотр в Бешикташе.
Евгений Коноплянка вскоре станет игроком Бешикташа. Президент Бешикташа Фикрет Орман договорился о переходе с вингером Шальке, сообщает Fanatik.
Бешикташ согласовал с Шальке трансфер Коноплянки, известна зарплата украинца, – турецкие СМИ
Уже завтра, 21 августа, украинец прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с "орлами". Также турецкий клуб вернет своего бывшего форварда Дженка Тосуна, который не раскрылся в Эвертоне.
Ранее сообщалось, что Коноплянка за 4 года в Бешикташе заработает 10 млн евро. Команда в сезоне 2019/20 сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
Правда, турецкий журналист Эртан Сюзгюн сообщает, что "орлы" заблокировали трансфер украинского вингера.
Бешикташ активизировался в трансфере Коноплянки: улучшенное предложение, решение Шальке и возможная дата дебюта в Турции