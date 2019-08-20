Коноплянка завтра приедет на медосмотр в Бешикташ, – Fanatik

Вингер Шальке Евгений Коноплянка уже завтра, 21 августа, пройдет медосмотр в Бешикташе.

Евгений Коноплянка вскоре станет игроком Бешикташа. Президент Бешикташа Фикрет Орман договорился о переходе с вингером Шальке, сообщает Fanatik.

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Уже завтра, 21 августа, украинец прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с "орлами". Также турецкий клуб вернет своего бывшего форварда Дженка Тосуна, который не раскрылся в Эвертоне.

Ранее сообщалось, что Коноплянка за 4 года в Бешикташе заработает 10 млн евро. Команда в сезоне 2019/20 сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Правда, турецкий журналист Эртан Сюзгюн сообщает, что "орлы" заблокировали трансфер украинского вингера.

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