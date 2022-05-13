Журналист Игорь Цыганык поделился мнениями о будущем главного тренера Аль-Айна Сергея Реброва после побед в чемпионате и кубке Объединенных Арабских Эмиратов.

"Я общался с Ребровым после победы в Кубке ОАЭ. Он постоянно подчеркивает, что вернется в Украину. Если бы была возможность провести чемпионат Украины, я думаю, что Ребров с огромным удовольствием вернулся бы в Украину.

Ребров намекнул, где продолжит карьеру после ухода из Аль-Айна

Сейчас из-за него огромный фурор в ОАЭ, поэтому очень тяжело его перетащить, но я вижу в его глазах желание снова быть в Украине", – резюмировал Цыганык в авторской программе на YouTube .

Напомним, Сергей возглавил Аль-Айн летом 2021-го и в первый сезон оформил "золотой дубль": 4 мая его команда завоевала Кубок лиги ОАЭ, а ровно через неделю стала чемпионом внутреннего первенства. Контракт Реброва с "Боссом" действует до 30 июня этого года.