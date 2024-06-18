Немецкий болельщик получил перелом руки после мощного удара нападающего Никласа Фюлькруга во время разминки перед матчем открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией. Об этом информирует Bild.

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"В итоге я пел гимн на носилках и не знал, смеяться мне или плакать. Мне пришлось отказаться от своей мечты посмотреть матч открытия. Но не каждый день получаешь перелом от удара Фюлькруга", – отметил болельщик.

Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил этот инцидент. Болельщик находился в первом ряду за воротами во время "выстрела" финалиста Лиги чемпионов. В качестве утешения Никлас отправил фанату подписанную футболку и сообщение с извинениями.

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