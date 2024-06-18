"Мне пришлось петь гимн на носилках": финалист Лиги чемпионов сломал руку болельщику
Форвард сборной Германии Никлас Фюлькруг случайно сломал руку болельщику.
Немецкий болельщик получил перелом руки после мощного удара нападающего Никласа Фюлькруга во время разминки перед матчем открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией. Об этом информирует Bild.
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"В итоге я пел гимн на носилках и не знал, смеяться мне или плакать. Мне пришлось отказаться от своей мечты посмотреть матч открытия. Но не каждый день получаешь перелом от удара Фюлькруга", – отметил болельщик.
Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил этот инцидент. Болельщик находился в первом ряду за воротами во время "выстрела" финалиста Лиги чемпионов. В качестве утешения Никлас отправил фанату подписанную футболку и сообщение с извинениями.
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