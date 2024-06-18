Гончаренко, Тотовицкий и Милько покинули Колос, сообщает официальный сайт клуба.

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Роман Гончаренко покинул клуб из-за завершения контракта, Андрей Тотовицкий вернулся после окончания аренды, а многолетний капитан ковалевцев Вадим Милько завершил свою спортивную карьеру. Сообщается, что в команде также будут новички, но к каким игрокам проявляет интерес клуб – неизвестно.

К слову, Колос завершил сезон на 11-й строчке турнирной таблицы УПЛ.

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