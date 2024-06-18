"У меня вчера собралось много друзей. Мы подготовились к матчу, надели вышиванки, пели гимн перед телевизором вместе с командой. Что касается самой игры, то я сказал только два слова. Я вообще не понимал, что происходит на поле.

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Многие подписчики моего телеграм-канала просили меня высказаться о матче, но я не стал этого делать. Я никогда не делаю поспешных выводов. По горячим следам лучше вообще ничего не говорить.

Сейчас я хочу только поддержать Сергея Реброва и всю нашу сборную. Я верю в нашу команду и уверен, что ребята исправят ситуацию и выйдут из группы. Меня самого постоянно хейтят, поэтому я знаю, что это такое и понимаю состояние ребят из сборной Украины. Я согласен с Володей Зверевым, который сказал, что есть такие моменты, когда ничего не нужно говорить, лучше – промолчать", – сказал Милевский в интервью для Sport-express.ua.

Напомним, что кроме Румынии соперниками Украины в группе E являются Словакия и Бельгия. Поединок со словаками состоится 21 июня (начало в 16:00), а с бельгийцами – 26 июня (начало в 19:00).

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