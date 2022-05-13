"Я спілкувався з Ребровим після перемоги у Кубку ОАЕ. Він постійно наголошує, що повернеться в Україну. Якби була можливість провести чемпіонат України, я думаю, що Ребров із величезним задоволенням повернувся б до України.

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Зараз через нього величезний фурор в ОАЕ, тому дуже важко його перетягти, але я бачу в його очах бажання знову бути в Україні", – резюмував Циганик в авторській програмі на YouTube.

Нагадаємо, Сергій очолив Аль-Айн влітку 2021-го і в перший сезон оформив "золотий дубль": 4 травня його команда здобула Кубок ліги ОАЕ, а рівно за тиждень стала чемпіоном внутрішньої першості. Контракт Реброва з "Босом" чинний до 30 червня цього року.

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