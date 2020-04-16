Иванисеня: Прошлой зимой были предложения из других стран, но я сразу отказался

Хавбек Зари Дмитрий Иванисеня признался, что мог и не оказаться в составе луганского клуба.

"Прошлой зимой были предложения из других стран, но я сразу отказался. Также, когда переходил в Зарю летом, были еще некоторые варианты, но все было на уровне слухов, ничего конкретного.

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Ключевым фактором стала возможность поработать с Виктором Скрипником. Конечно, я о нем слышал и раньше, но когда появилось конкретное предложение со стороны Зари, мне стало интересно больше узнать об этом специалисте", – обьяснил Иванисеня в интервью football.ua.

Напомним, хавбек перешел из Динамо Тбилиси в Зарю летом прошлого года. Иванисеня сразу стал игроком основы луганчан, а в ноябре получил дебютный вызов в сборную Украины.

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