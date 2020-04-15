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Харатин сравнил Ференцварош и Зарю, в которой совершил карьерный прорыв

15 апреля 23:10 25 Читати українською
Харатин сравнил Ференцварош и Зарю, в которой совершил карьерный прорыв
Харатин в Заре / Сайт луганчан

Центральный полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин оценил силу своей бывшей команды – Зари.

"Сейчас Ференцварош сильнее, чем Заря. Не думаю, что хотел бы вернуться сейчас в луганский клуб. Если делать следующий шаг, то надо перейти в другой европейский чемпионат.

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Если бы Заря сыграла с Ференцварошем сейчас, то трудно сказать, как завершился бы матч. Заря сейчас мощная, самому было бы интересно сыграть. Хотели на сборах сыграть с ними, но не сложилось из-за организационных вопросов", – сказал Харатин в комментарии Tribuna.

Напомним, хавбек воспитывался в Динамо, но за основу киевлян сыграл только один матч. Период в Металлисте также трудно назвать успешным, а вот Заря стала глотком свежего воздуха. Два хороших сезона в составе луганчан способствовали переходу в Ференцварош, с которым Харатин стал чемпионом Венгрии и дослужился до дебютного вызова в сборную Украины.

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Теги
Украинцы за рубежом Заря Заря Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин
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