"Было очень приятно выиграть в Лиге Европы с крупным счетом, еще и не пропустить. И так же улучшить свою позицию в УПЛ. Поэтому эти две победы дают нам положительный толчок.

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Мы делали разбор игры, провели работу над ошибками. Последние три игры показывают, что мы пропустили ноль мячей. Очень важно будет сыграть компактно и дисциплинированно в защите. Если мы не будем допускать такие простые ошибки, то, уверен, у нас будут большие шансы на удачный результат", – сказал Иванисеня в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, поединок 5-го тура Лиги Европы между украинской и английской командами состоится уже сегодня, 3 декабря, в 19:55. Первая встреча коллективов закончилась уверенной победой "лис" со счетом 3:0.

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