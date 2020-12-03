"Було дуже приємно виграти у Лізі Європи з великим рахунком, ще й не пропустити. І так само покращити свою позицію в УПЛ. Тому ці дві перемоги дають нам позитивний поштовх.

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Ми робили розбір гри, провели роботу над помилками. Останні три гри показують, що ми пропустили нуль м'ячів. Дуже важливо буде зіграти компактно і дисципліновано в захисті. Якщо ми не будемо допускати такі прості помилки, то, впевнений, у нас будуть великі шанси на вдалий результат", – сказав Іванісеня у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру Ліги Європи між українською та англійською командами відбудеться вже сьогодні, 3 грудня, о 19:55. Перша зустріч колективів закінчилась впевненою перемогою "лисиць" з рахунком 3:0.

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