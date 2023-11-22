В среду, 22 ноября, состоялся исполком Азербайджанской федерации футбола, на котором было принято решение не продлевать контракт с главным тренером национальной команды Джанни Де Бьязи. Об этом говорится на официальном сайте организации.

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По итогам отбора к Евро-2024 сборная Азербайджана заняла 4-е место в группе F, опередив только Эстонию. Подопечные Де Бьязи добыли только две победы и потерпели пять поражений при разнице мячей 7-17.

После проигрыша Бельгии со счётом 0:5 в матче 10-го тура Де Бьязи сорвался на азербайджанских журналистов: "Я еще никогда прежде не видел настолько глупых журналистов. В этом отборочной кампании мы добились большего, чем ожидали. Вы просто не хотите понимать, что Fiat 500 не способен победить Ferrari", – заявил итальянский тренер.

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