Покер Лукаку за 37 минут в видеообзоре матча Бельгия – Азербайджан – 5:0
19 ноября 23:30 - Читати українською
Бельгия разгромила Азербайджан в 10-м туре отбора к Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Бельгия досрочно оформила путевку на чемпионат Европы, поэтому встреча с азербайджанцами не имела турнирного значения.
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Подопечные Тедеско играли в свое удовольствие и уже к концу первого тайма счет был разгромный. Ромелу Лукаку оформил покер за 37 минут. Точку в матче поставил Троссар, забив пятый гол в ворота Азербайджана.
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