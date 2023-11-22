У середу, 22 листопада, відбувся виконком Азербайджанської федерації футболу, на якому було ухвалено рішення не продовжувати контракт із головним тренером національної команди Джанні Де Б'язі. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

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За підсумками відбору до Євро-2024 збірна Азербайджану посіла 4-е місце в групі F, випередивши тільки Естонію. Підопічні Де Б'язі здобули лише дві перемоги і зазнали п'ять поразок за різниці м'ячів 7-17.

Після програшу Бельгії з рахунком 0:5 у матчі 10-го туру Де Б'язі зірвався на азербайджанських журналістів: "Я ще ніколи раніше не бачив настільки дурних журналістів. У цій відбірковій кампанії ми домоглися більшого, ніж очікували. Ви просто не хочете розуміти, що Fiat 500 не здатний перемогти Ferrari", – заявив італійський тренер.

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