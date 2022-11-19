Малиновский может больше не сыграть за Аталанту ни одного официального матча – Гасперини не рассчитывает на украинца
Лидер сборной Украины Руслан Малиновский все ближе к уходу из Аталанты.
Джан Пьеро Гасперини больше не рассчитывает на Малиновского, сообщает журналист Николо Скира. Главный тренер Аталанты строит планы без Руслана и будет только рад, если украинец покинет команду зимой.
Малиновский стал приоритетной целью Тоттенхэма на январь – Конте в восторге от украинца
Вполне реально, что Малиновский уже вообще не сыграет за Аталанту, по крайней мере в официальных матчах. Серия А возвращается после паузы в начале января, когда откроется трансферное окно. Аналогичная судьба постигла Жереми Бога.
Добавим, что в текущем розыгрыше Серии А Малиновский наиграл 540 минут, оформив один гол и 2 ассиста. 29-летнего хавбека сватали в Рому, Интер, Марсель, Ноттингем Форест, а больше всего слухов о Тоттенхэме.
Новый клуб для Малиновского – куда украинцу бежать от "неблагодарного" Гасперини