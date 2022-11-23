Ді Вайо поспілкувався з Radio Nettuno Bologna Uno, розповівши про плани клубу на зимове трансферне вікно. Зокрема Марко розповів про чутки, які відправляють Руслана Маліновського з Аталанти до Болоньї.

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"Ми не можемо дозволити собі такого гравця, як Руслан Маліновський. Ми не потягнемо цей трансфер економічно. Я думаю, що він продовжить свої виступи у складі команди з єврокубкової зони. На сьогоднішній день ми можемо привозити сюди невідомих гравців, щоб допомогти їм рости та розвиватися. Це – наш сегмент ринку. Тільки якщо ми будемо успішними зараз у своїй стратегії, у майбутньому зможемо дозволити собі таких гравців, як Маліновський", – зазначив Ді Вайо.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні більше не розраховує на українця.

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