Салернитана все еще надеется найти средства на украинского форварда Артема Довбика.

Итальянский клуб выкупил нападающего Булая Диа у Вильярреала. Однако Салернитана не собирается оставлять форварда в своей команде.

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Руководство "гранатовых" планирует продать Диа в это трансферное окно. Салернитана навесила на своего игрока ценник в размере 25 миллионов евро, об этом сообщает Salernitana news. Денежные средства, которые планирует получить итальянский клуб, руководство могло бы потратить на трансфер форварда СК Днепр-1 Артема Довбика.

Однако этот файл для Салернитаны становится все сложнее, поскольку за украинцем следит Жирона, которая хочет привлечь финансовую поддержку сети клубов Football City Group, чтобы оформить трансфер Довбика.

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