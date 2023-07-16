Салернітана все ще сподівається знайти кошти на українського форварда Артема Довбика.

Італійський клуб викупив нападника Булая Діа у Вільяреала. Однак Салернітана не збирається залишати форварда у своїй команді.

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Керівництво "гранатових" планує продати Діа в це трансферне вікно. Салернітана навісила на свого гравця цінник у розмірі 25 мільйонів євро, про це повідомляє Salernitana news. Кошти, які планує отримати італійський клуб, керівництво могло б витратити на трансфер форварда СК Дніпро-1 Артема Довбика.

Однак цей файл для Салернітани стає дедалі складнішим, оскільки за українцем стежить Жирона, яка хоче залучитися фінансовою підтримкою мережі клубів Football City Group, щоб оформити трансфер Довбика.

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