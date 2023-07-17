Евро-2023 U-19, финал

Португалия – Италия – 0:1

Гол: Кайоде, 19

В полуфиналах Португалия разгромила Норвегию, а Италия вырвала победу над Испанией. В финале встретились равные команды – судьбу трофея решил один гол.

Героем матча стал Майкл Кайоде – крайний защитник Фиорентины (тренируется с первой командой). Однако сегодня он вышел на фланге атаки.

Кайоде откликнулся на подачу с фланга, выиграл воздух в чужой штрафной и прицельно пробил головой.

Португалия не смогла отыграться, хотя на групповом этапе разбила Италию 5:1. Для "Скуадры" это только второй титул чемпиона на Евро U-19.