Италия выиграла Евро-2023 U-19, одолев в финале Португалию
17 июля 00:10 - Читати українською
В решающем матче юношеского чемпионата Европы торжествовала "Скуадра Адзурра".
Евро-2023 U-19, финал
Португалия – Италия – 0:1
Гол: Кайоде, 19
В полуфиналах Португалия разгромила Норвегию, а Италия вырвала победу над Испанией. В финале встретились равные команды – судьбу трофея решил один гол.
Героем матча стал Майкл Кайоде – крайний защитник Фиорентины (тренируется с первой командой). Однако сегодня он вышел на фланге атаки.
Кайоде откликнулся на подачу с фланга, выиграл воздух в чужой штрафной и прицельно пробил головой.
Португалия не смогла отыграться, хотя на групповом этапе разбила Италию 5:1. Для "Скуадры" это только второй титул чемпиона на Евро U-19.
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