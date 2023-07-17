Євро-2023 U-19, фінал

Португалія – Італія – 0:1

Гол: Кайоде, 19

У півфіналах Португалія розгромила Норвегію, а Італія вирвала перемогу над Іспанією. У фіналі зустрілися рівні команди – долю трофея вирішив один гол.

Героєм матчу став Майкл Кайоде – крайній захисник Фіорентини (тренується з першою командою). Однак сьогодні він вийшов на фланзі атаки.

Кайоде відгукнувся на подачу з флангу, виграв повітря в чужому штрафному та прицільно пробив головою.

Португалія не спромоглася відігратися, хоча на груповому етапі розбила Італію 5:1. Для "Скуадри" це лише другий титул чемпіона на Євро U-19.