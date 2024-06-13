Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, приобретение Дугласа Луиса обойдётся туринскому клубу в 20 млн евро и двух игроков в придачу. Луис уже согласовал сроки контракта со "Старой синьорой" и условия контракта. Таким образом, бразилец максимально приблизился к этому трансферу – "сильнее, чем когда-либо".

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Сообщается, что в обратном направлении отправятся хавбек Уэстон Маккенни и латераль/вингер Семюэл Илинг. Маккенни будет рад вернуться в АПЛ, но ему придётся пойти на уступки ради этого трансфера – у него очень "комфортный" контракт с Ювентусом. А вот Илинг пока что не убеждён, что переезд в Англию пойдёт ему на пользу. Сейчас Семюэл пытается разобраться, насколько сильно Унаи Эмери будет на него рассчитывать.

Сделкой с переходом Луиса в Ювентус занимается известный агент Киа Джурабчан.