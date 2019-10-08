Экс-динамовец Бетао пожаловался на проблемную жизнь в Украине – расизм, еда и невоспитанность украинцев

Бразилец Бетао вспомнил неприятные моменты, которые выпали на его судьбу во время выступлений за киевское Динамо.

"Это было очень одинокое место, скажем так. Я тратил много времени на приготовление пищи. Я не знал рецептов. У меня были только руки, чтобы готовить. Готовил всякое. Мне нравится запеченная треска и говядина. Сейчас я готовлю меньше, этим занимается моя жена.

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Люди меня видели темнокожим парнем с машиной. Они смотрели на меня, потом на машину, потом снова на меня, и снова на машину. И ничего не говорили.

Расизм исходит из колыбели. На рынке я столкнулся с бабушкой и ее внучкой. Я говорил по-русски, извинился. Девочка посмотрела на меня с удивлением. Когда я пошел дальше, она сказала: "Черный парень говорит на русском". Я просто посмотрел, рассмеялся и ушел. Люди в Украине говорили, что им не нравятся африканцы, которые были более черными, скажем так.

Киев – красивый город, но люди там не слишком вежливы. У нас в Бразилии люди с тележками в супермаркете пропускают друг друга, извиняются. В Украине не так – каждый пытается пропихнуться друг перед другом, никто не уступит", – сказал Бетао в интервью UOL.

Напомним, бразильский оборонец защищал цвета Динамо с 2008 по 2013 годы, а также возвращался в 2015-м. Вместе с киевлянами Бетао дважды становился чемпионом Украины и однажды обладателем Кубка.

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