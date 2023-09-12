"Скуадра Адзурра" может недосчитаться очередного исполнителя – похоже Маттия Дзакканьи не успел восстановиться к дуэли с командой Сергея Реброва.

Полузащитник сборной Италии Маттия Дзакканьи рискует пропустить матч с Украиной в квалификации Евро-2024, сообщает Calciomercato.

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По информации источника, на предматчевой тренировке 28-летний вингер занимался отдельно от общей группы.

Напомним, в матче против Северной Македонии Маттия вышел в старте и покинул поле на 82-ой минуте. К слову, ранее расположение сборной Италии из-за травм покинули Джанлука Манчини и Маттео Политано.

Дуэль между Италией и Украиной состоится уже сегодня, 12 сентября, на Сан-Сиро. Начало встречи в 21:45.

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