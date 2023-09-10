"На Сан-Сиро всегда сложно. "Желто-синие" должны выложиться на полную.

Спаллетти странно оценил неудачный матч сборной Италии и пообещал изменения на Украину

Если они позволят Италии играть, то "Скуадра Адзурра" сможет легко забить. Украина должна выложиться в этой встрече на 120%", – цитирует Малиновского Fantacalcio.

К слову, Малиновский не попал в заявку "сине-желтых" на сентябрьские матчи отбора на Евро-2024 против англичан и итальянцев.

Напомним, накануне сборная Италии не смогла одержать победу над Северной Македонией, расписав ничью 1:1. Как следствие, перед дуэлью с Украиной, которая состоится 12 сентября в 21:45, итальянцы в турнирной таблице группы С идут третьими с 4 очками (и игрой в запасе).

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