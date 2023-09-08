Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти вынужден готовить другой план на первые матчи во главе национальной команды.

Полузащитник Ромы Лука Пеллегрини и вингер Ювентуса Федерико Кьеза получили мышечные травмы и уже покинули расположение команды. пресс-служба сборной Италии.

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Апеннинские СМИ прогнозировали, что оба футболиста будут основными в обновленной команде, которую строит Лучано Спаллетти. Экс-наставник Наполи готовится к дебюту во главе сборной, которую неожиданно покинул Роберто Манчини.

Напомним, "Скуадра Адзурра" проведет два матча квалификации к Евро-2024. 9 сентября итальянцы сыграют против Северной Македони, а 12 сентября на Сан-Сиро примут сборную Украины.