Поединок в Лиссабоне между сборными Португалии и Сербии имел чрезвычайно важное значение. Это была битва за прямую путевку на Мундиаль – обе команды имели по 17 очков, однако у пиренейцев было преимущество по разнице мячей. Соответственно, хозяев устроила бы и ничья, а вот гости должны были бороться исключительно за три зачетных балла.

"Селесао" шокировали своего соперника, открыв счет уже на 2-й минуте. Правда, взятие ворот выглядело довольно сомнительно, ведь в начале результативной атаки Бернарду Силву грубо атаковал Гуделя. После этого Ренату Санчеш подхватил отскок, ворвался на правый край штрафной и пробил мимо голкипера – 1:0! VAR просмотрел эпизод, но нарушение правил не увидел.

Сербы в течение нескольких последующих минут ощутимо нервничали, допуская серьезные ошибки в обороне и при контроле мяча. На 11-й минуте психологическая нестабильность гостей могла привести к пенальти, однако Даниэле Орсато решил не свистеть фол Вельковича против Санчеша (хотя тот положил руки на спину). Впрочем, уже на 12-й минуте подопечные Драгона Стойковича испугали публику на Да Луж – это Влахович принял мяч на левом краю штрафной и вторым касанием мощно пробил в дальний угол. Штанга спасла хозяев!

Роналду ответил по-капитански: на 13-й минуте Криш получил скидку от Жоты и выстрелил из линии полукруга (Райкович парировал), а на 14-й КР7 пробил со стандарта – над перекладиной! После этого обе команды взяли паузу в активности перед штрафной, начав позиционную борьбу.

Постепенно стало очевидно, что сербы лучше ведут игру. Они смело атаковали на высоких скоростях и демонстрировали осмысленное владение на чужой половине, тогда как португальцы теряли инициативу. Гости провели несколько очень перспективных подходов к штрафной, а на 31-й минуте Миленкович чуть не забил шикарный гол с дальней дистанции – сфера пролетела рядом со штангой.

Наконец, на 33-й минуте Сербия сравняла счет. Гол забил Тадич, принявший передачу на линии полукруга, убрал защитника с пути и выстрелил по центру – Патрисиу прыгнул в угол, но мяч в результате неожиданного рикошета пошел в противоход. 1:1! Еще через три минуты Душан мог оформить дубль со стандарта, однако его сильный удар низом Патрисиу взял намертво. На 40-й минуте комбинация с участием Влаховича и Милинковича-Савича завершилась переводом на левый край штрафной и выстрелом Лукича мимо ближней штанги!

Сербия была очень близка ко второму голу, но перед перерывом португальцы неожиданно проснулись, создав несколько классных моментов. Так, на 41-й минуте Райкович отразил перед собой прострел Канселу, а Жота, приняв отскок, сбросил мяч под удар Моутинью. От гола спас блок Павловича. После этого произошел угловой, подачу с которого замкнул Данилу – над перекладиной! Впрочем, последнее слово осталось за гостями – на 43-й минуте Влахович вышел один на один с Патрисиу и забил гол, который отменили из-за офсайда.

Отдыхать команды отправились при ничейном счете. Он не устраивал гостей, поэтому в раздевалке Драган Стойкович снял с пробега Гуделя, выпустив Александра Митровича (форварда Фулхэма). Впрочем, начало второго тайма вряд ли могло понравиться главному тренеру – темп игры упал, моментов у ворот хозяев не возникало, а вот португальцы в первые 17 минут могли забивать дважды.

Так, на 52-й минуте Санчеш ворвался на правый край штрафной, качнул защитника и пробил мимо, однако Миленкович подстраховал Райковича. Правда, потом он выполнил вынос, попав в Санчеша – рикошетом от Рената влетел во вратаря, после чего мяч прошел мимо дальнего угла. Еще через 10 минут Санчеш снова оказался в центре внимания, мощно пробив метров с 22-х. Райкович поймал сферу.

На 64-й минуте Фернанду Сантуш решил произвести замены, сняв с игры Бернарду Силву и Моутинью. На поле вышли Бруну Фернандеш и Паленья, однако в следующие 20 минут команда не провела ни одного момента – хозяева имели всего несколько неприятных для сербов кросов и забросов в штрафную, но конкретики в завершающей фазе "селесао" не хватало. Впрочем, и сербы долгое время ничем интересным не отвечали.

За 15 минут до завершения основного времени гости поняли, что нужно идти вперед. Сербия увеличила давление на оборону Португалии и провела два острых эпизода: на 77-й минуте Влахович отклеился от опеки и мощно пробил после прострела Костича (Фонте накрыл удар), а на 83-й Митрович замкнул навес Костича в центр штрафной – мимо дальней штанги!

Фернанду Сантуш сразу же после этого выпустил на поле Фелиша и Невеша в надежде подловить сербов на контратаке. Драган Стойкович, в свою очередь, бросил в бой Йовича. Сначала показалось, что ход португальского коуча работает, а Фелиш провел несколько хороших рывков по флангу и заработал корнер (назначенный по ошибке). Бруну Фернандеш замкнул его головой, но Райкович поймал мяч.

Сербия заработала свой угловой на 90-й минуте. Он оказался роковым для "селесао": Тадич исполнил подачу на дальнюю штангу, а Митрович, забытый всеми защитниками, спокойно замкнул головой – точно в ближний угол! 1:2! Гости на радостях выбежали из технической зоны на поле, чтобы отпраздновать гол.

У португальцев было четыре минуты на спасение ничьи, но Сербия удержала победный счёт. Роналду разочарованно сел на газон. Команда Драгана Стойковича выходит на Мундиаль, отправив сборную Португалии в плей-офф!